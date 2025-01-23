Врач рассказала, какие мысли перегружают мозг и истощают силы

Специалист предложила лайфхак, который поможет освободить голову от накопившегося стресса.

Чувствуете сильный стресс и тревогу, хотя вроде бы ничего большого и значительного в вашей жизни не происходит? Возможно, настало время избавиться от мелких рутинных задач, пишет сетевое издание «Доктор Питер», ссылаясь на специалистов.

У современных людей постоянно времени на все не хватает. Многие живут в режиме постоянной спешки. Причем очень часто большая часть наших дел — это не какие-то масштабные сверхзадачи, а небольшие рутинные вещи, которые на самом деле не требуют много времени, но мы снова и снова откладываем их в долгий ящик.

Такие списки дел «на потом» могут жить в глубине сознания и вроде бы не создавать ощутимого дискомфорта, но при этом провоцировать еще больше стресса и хаоса в жизни.

Почему мелкие задачи могут так сильно раздражать? Как отмечает психиатр Рана Мерфи, наш мозг ежедневно перегружается от той многозадачности, за которой мы гонимся. И если постоянно откладывать мелкие дела на потом, со временем это начнет отвлекать и истощать силы. В результате даже несложные задачи начнут подавлять, особенно когда их накопится слишком много.

Пользователи соцсетей сравнили эти списки дел с иголками, которые висят над головой. Вроде бы ничего серьезного, но спокойно жить мешают. И от этих иголок очень важно вовремя избавляться.

Специалист советует заносить все мелкие дела в специальные списки. Дело не в том, чтобы не забыть про них, хотя это тоже поможет лучше организовывать рутину. Главная цель — структурировать дела и освободить мозг. Надо выделить на еженедельной основе время для выполнения пунктов этого списка дел. Можно даже выбрать конкретный день для занятия именно задачами из списка «иголок». Еще одно полезное правило предложила психиатр — закон пяти минут: если задачу можно выполнить меньше чем за это время, ее можно и нужно сделать сразу. Если же на дело требуется чуть больше времени — его следует зафиксировать в списке.

Специалист отметила, что в некоторых случаях неспособность выполнять даже совсем пустяковые задачи может быть симптомом заболевания. Например, человеку с депрессией бывает очень сложно сходить помыться, приготовить обед, убраться дома. Даже такие небольшие дела кажутся неподъемными и непреодолимыми.