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Врач рассказала, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября

Новости. Общество
20:00, 21 Августа 2022
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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Аллерголог Игнатова рассказала о безопасном букете для учителя на 1 сентября.

Выбирая букет для учителя к 1 сентября, родителям школьников стоит подумать не только о его красоте, но и о том, из каких цветов он будет состоять. Ведь многие цветы могут вызывать аллергические реакции. При этом аллергия способна развиться у любого человека внезапно и независимо от возраста.

Значительно увеличивают риск появления аллергии на цветы астма, аллергия на пыль и ослабленный иммунитет, рассказывает агентству "Прайм" врач аллерголог-иммунолог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Игнатова.

По ее словам, аллергию вызывают не сами цветы, а иммунная система, реагирующая на белки пыльцы. Если иммунитет воспринимает их как угрозу, он начинает активно защищаться и вырабатывает антитела, заставляющие нас чихать, плакать, задыхаться и отекать.

"Чтобы уменьшить вероятность аллергии, следует выбирать цветы без аромата. Чем слабее запах, тем меньше пыльцы", — советует врач.

Самые безопасные цветы, которые подойдут даже людям с бронхиальной астмой, — орхидеи, в них практически нет пыльцы. Что касается розы, то ее пыльца слишком тяжелая, чтобы подниматься в воздух, так что она не вызовет аллергическую реакцию. Альстомерия или перуанские лилии вовсе лишены запаха. Мало пыльцы в тюльпанах и нарциссах. Абсолютно безопасный выбор, по мнению врача — суккуленты.

"Точно не стоит дарить аллергикам лилии, каллы, хризантемы, маргаритки, герберы, ромашки, подсолнухи. У этих цветов яркий аромат и заметная глазу пыльца", — добавляет она.

Часто для оформления букетов используют декоративные злаковые — рожь, пшеницу, люцерну. Как предупреждает медик, это самые агрессивные аллергены.

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