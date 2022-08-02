Врач рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывает цвет губ

Терапевт Лапа заявила, что бледные губы указывают на развитие анемии.

Губы — индикатор проблем со здоровьем, естественный цвет губ, может рассказать о том, что происходит внутри тела, например, о здоровье крови, органов или температуре, сообщила в беседе с «Газетой. Ru» врач-терапевт Людмила Лапа.

Если губы внезапно приобрели синюшный оттенок, это свидетельствует о кислородном голодании и проблемах с сердечно-сосудистой системой. Это тревожный симптом, при котором требуется обращение за медицинской помощью.

«Синяя кайма вокруг губ свидетельствует о проблемах с кровообращением по малому кругу, которые возможны при сердечной недостаточности, желтизна губ у некурящих людей часто указывает на проблемы с печенью», — предупредила врач.

При этом излишне бледные губы могут говорить о нехватке в организме некоторых полезных веществ, а слишком яркие губы укажут на аллергическую реакцию.

«Слишком бледные губы говорят об анемии нехватке железа, когда меняется не только цвет губ и кожа становится воскового цвета.

Ярко красные губы свидетельствуют об аллергической реакции, так проявляется отек, также красные губы говорят о повышенной температуре тела», — подчеркнула врач.