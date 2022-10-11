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Врач рассказала о скрывающихся за шумом в ушах опасных болезнях

Новости. Общество
00:10, 16 Ноября 2022
фото: © ehow.com

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Шум в ушах сам по себе не болезнь, а симптом заболеваний, которые за ним скрываются, пояснили оториноларинголог Вера Шинкаренко и руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

В беседе с «Лентой.ру» они рассказали россиянам, что шум в ушах появляется при высоком артериальном давлении, травме ушной перепонки, неврозе и других опасных и не очень недугах.

«По приблизительным подсчетам, шум в ушах хотя бы раз слышал каждый второй человек, — рассказала Малиновская. — Кто-то слышит звон, кто-то — шуршание, кто-то — щелчки. В большинстве случаев шум в ушах не требует лечения и проходит сам, но примерно у одного процента людей состояние остается надолго или навсегда, снижая качество жизни».

Шум в ушах — тиннитус — симптом других заболеваний, и он может быть связан с проблемами сосудов и рубцами в барабанной перепонке, пояснила Шинкаренко. Проблемы с сосудами возникают, когда кровь плохо доходит до завитка ушной улитки из-за повышенного давления или анемии. Также шум в ушах может возникать из-за тонких рубцов в барабанной перепонке, образовавшихся, например, после отита.

Для диагностики заболевания врачами проводится шумометрия
Лечат тиннитус лекарствами, с помощью барокамеры или установки слухового аппарата.

«На начальных этапах появления шумов из-за рубцов в перепонке прописывают массажи, продувание, лечебную гимнастику слуховых труб. Если заболевание перетекло глубоко внутрь уха, то не поможет даже установка слухового аппарата», — сказала оториноларинголог Вера Шинкаренко.

Однако встречаются и более сложные для диагностики причины шума в ушах: болезни крови или нервной системы, проблемы обмена веществ, побочные эффекты от лекарств и вредных веществ, заболевания суставов и мышц в области головы, добавила Шинкаренко. Также шум в ушах может развиться на фоне тревожного расстройства, стресса или невроза. Если при шуме в ушах есть головокружение, это может быть проявлением нарушения мозгового кровообращения. В этом случае нужно срочно пройти обследование, предупредила врач.

«В том случае, если звон в ушах появился на фоне приема лекарств, например, антидепрессантов или антибиотиков, он может исчезнуть после их отмены. Если тиннитус — следствие отита, то чаще всего он проходит одновременно с заболеванием», — пояснила эксперт Ольга Малиновская.

Лекарства от тиннитуса не существует, но есть эффективная терапия для облегчения его симптомов. Прежде всего, врач должен понять источник проблемы. Бывает, что установить причину шума в ушах невозможно, пояснила Шинкаренко. В этом случае подбираются специальные слуховые аппараты, которые генерируют сигналы для маскировки патологического ушного шума. Для того, чтобы разобраться в проблеме, следует обратиться к сурдологу и неврологу.

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