Врач рассказала о смертельной дозе энергетика

Эндокринолог объяснила, в каких случаях употребление энергетиков может быть смертельно опасно.

Стимулирование организма энергетиками — это опасно, рассказала эндокринолог МНОЦ МГУ им. Ломоносова, профессор Зухра Павлова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о смертельной дозе напитка.

«Энергетик — это вещество, которое заставляет организм человека работать на предельных мощностях. Когда мы устаем, это же защитная реакция, чтобы мы не сорвали какие-то наши механизмы, чтобы мы себе не навредили. Когда мы пьем энергетики, мы это блокируем для того, чтобы функционировать дальше», — сообщила Павлова.

По словам специалиста, в зависимости от особенностей человека любая доза может быть смертельной.

«Есть такая особенность как аневризма — аневризма сосудов головного мозга, аневризма аорты — это выпячивание стенки сосуда, появляется как дополнительная ниша. И вот это выпячивание — это слабое место. Если там чуть побольше давление или больше гормонов, которые заставляют эти сосуды сжиматься или разжиматься, может произойти разрыв этой аневризмы и человек погибнет», — заключила она.