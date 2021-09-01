Врач рассказала о вкусном способе укрепить иммунитет в холодную погоду

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко назвала способ поддержать организм, который из-за резкой смены температур особо уязвим для инфекций.

Приход календарной осени в европейской части России сопровождается резким похолоданием. Даже закаленный организм в таких условиях испытывает стресс, и ему нужно помочь. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, главный врач клиники «Риммарита» Римма Мойсенко советует делать это с помощью травяного чая каркаде.

По ее словам, каркаде усиливает иммунитет благодаря входящим в его состав антоцианам — органическим соединениям с высокой биологической активностью.

«Мы поднимаем иммунный ответ организма за счет антоцианов, содержащихся в каркаде, и определяющих цвет самого чая. Его употребление делает иммунную систему устойчивой к различным заболеваниям», — пояснила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.

Кроме того благодаря каркаде организм будет активнее избавляться от токсических элементов, продолжила диетолог.

«Каркаде имеет кислый вкус и успешно утоляет жажду, а также обеспечивает хорошее потоотделение. Каркаде обеспечивает выведение любых токсических элементов вместе с потом, и тем самым отравление накопленными в организме токсическими элементами идет в меньшей степени», — объяснила кандидат медицинских наук.