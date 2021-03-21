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Врач рассказала о влиянии жвачки на здоровье глаз

Новости. Общество
19:10, 22 Марта 2021
фото: © Depositphotos / billiondigital
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На здоровье глаз положительно сказывается употребление черники, моркови, зелени и даже использование жевательной резинки.

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала "Звезде" о продуктах, полезных для здоровья глаз. Эксперт отметила, что следует употреблять еду с содержанием бета-каротина.

"В первую очередь это черника и голубика. Сейчас, правда, не сезон, но никто не отменяет замороженные ягоды. И можно просто разморозить и съесть. Но делать из ягод варенье не стоит - в нем для глаз не останется ничего интересного. Вещества в чернике и голубике стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва", - рассказала Белоусова.

Также диетолог посоветовала употреблять морковь - она улучшает "сумеречное" зрение. При термической обработке корнеплода в ее составе улучшается бета-каротин. Но и в сыром виде морковь также полезна для глаз.

"Жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз. Но жевать ее следует в разумных пределах", - отметила диетолог.

Бета-каротин в большом количестве содержится и в зеленых листовых овощах - зеленом луке, укропе и петрушке. Однако чрезмерное употребление зелени может привести к варикозу и риску развития подагры у людей старше 35 лет. Поэтому их следует есть не чаще пары раз в неделю.

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