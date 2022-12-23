Реклама

Истории успеха. Надвоицкий завод ТДМ
23.12.2022 14:00
Главный невролог Карелии о страшном случае инсульта: «Почти полстакана крови в голове!»
23.12.2022 07:40
Сильный снег идет в Карелию
23.12.2022 13:31
В Петрозаводске маршрутка вылетела в сугроб после ДТП с легковушкой (ВИДЕО)
23.12.2022 12:24

Врач развеял миф о недопустимости мытья при высокой температуре

Новости. Общество
00:10, 24 Декабря 2022
фото: fonwall.ru

Новости партнеров

Врач Мясников назвал заблуждением мнение о том, что при высокой температуре нельзя мыться.

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о температуре. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он назвал заблуждением мнение о том, что при высокой температуре нельзя мыться. Выпуск доступен на платформе «Смотрим». Слова специалиста приводит Лента.ру.

По словам доктора, его всегда удивлял тот факт, что некоторые считают нежелательным принимать душ при высокой температуре тела. «В мое время нам просто реально запрещали мыться», — вспомнил он.

Врач объяснил, что у человека с высокой температурой должна быть чистая кожа. «Он не может лежать в поту, с закупоренными кожным салом порами. У него и так испарение, а вы ему еще хуже делаете», — пояснил он. Соблюдение гигиены, как отметил специалист, обязательно для скорейшего выздоровления. «Если он может стоять, ему нужно пойти в душ, если нет — его нужно хорошенько обмыть», — заключил он.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.12.2022, 16:54
Шойгу сказал, как долго будет продолжаться спецоперация
20.12.2022, 20:30
Финляндия запретила вывоз в Россию «средств для борьбы с беспорядками»
22.12.2022, 18:40
Россиянин получил в Финляндии срок после покупок на 4 миллиона рублей
20.12.2022, 00:10
Врач описал опасные действия родителей при ОРВИ у ребенка
23.12.2022, 10:22
В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец
21.12.2022, 10:29
Численность населения Карелии по переписи оказалась намного меньше, чем думали

Аналитика

23.12.2022 09:00
Обществоведение
Алексей Бахилин: «Мы свое место и роль в избирательной системе понимаем»
Председатель ЦИК Карелии, Заслуженный юрист Республики Карелия, Председатель Карельского отделения Ассоциации юристов России Алексей Бахилин рассказал об итогах кампаний 2022 года, изменении законодательства и отказе от слова «Центральная».
Они делают мир ярче!
22.12.2022 11:08
Рекордная помощь: бизнесу Петрозаводска в этом году выделили 209 млн рублей
20.12.2022 11:22
«ЭкоЛайн»: современное отношение к отходам
19.12.2022 12:15
Депутатов предостерегли от участия в незаконных митингах
16.12.2022 09:46
Иконы «не горят»: найдены реликвии погибшей Успенской церкви
15.12.2022 09:40
Успеть до Нового года: кому доверить доставку новогодних подарков?
14.12.2022 10:42
«Здесь будут рождаться чемпионы»
14.12.2022 07:52
Вся аналитика

Чтиво

20.12.2022 15:59
Без политики
Зимние витамины
Заведующая центром здоровья Городской поликлиники №2 Петрозаводска Оксана Васильевна Красильникова рассказала о необходимых в зимнее время витаминах и минералах.
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.