Врач развеял миф об опасности пальмового масла

Диетолог объяснил, что пальмовое масло далеко не так вредно, как это считается.

При правильном применении пальмовое масло не разрушает здоровье, а также отличается полезными натуральными качествами, рассказал в беседе с «Известиями» диетолог и замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

— Благодаря своей естественной полутвердости пальмовое масло устраняет необходимость проведения процесса гидрогенизации, предотвращая появление трансжирных кислот. Это означает снижение уровня потенциально опасных компонентов в пище, — отметил эксперт.

Еще один миф, связанный с пальмовым масло — якобы оно вызывает рак. Однако, по словам Кабанова, сейчас нет научных данных, подтверждающих связь потребления продукта с развитием онкологии.

При этом красное пальмовое масло может быть полезным для профилактики рака, так как оно богато витамином Е, который снижает риск возникновения опухолей.

— Пальмовое масло содержит большое количество насыщенных жиров. Мировые рекомендации по питанию советуют ограничивать их потребление до 10% от суточного рациона, так как их переизбыток может провоцировать болезни сердечно-сосудистой системы. Но источники насыщенных жиров — также продукты животного происхождения. Таким образом, надо следить за питанием в целом, а не только ограничивать употребление пальмового масла, — подчеркнул эксперт.

По словам Кабанова, существует ошибочное мнение о том, что пальмовое масло способствует набору лишнего веса. Однако диетолог подчеркнул, что основными причинами увеличения массы тела являются несбалансированное питание, дефицит овощей, фруктов и недостаток физической активности. Набору веса способствует совокупность факторов, а не переизбыток одного продукта.