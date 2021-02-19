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Врач развеял популярный миф о кофе

Новости. Общество
21:30, 19 Февраля 2021
фото: pxhere.com
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял миф о том, что людям, страдающим от проблем с сердцем, нельзя пить кофе.

"Я много раз говорил, и в недавних передачах, и так далее: люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия <…> Пейте кофе, если любите", — сказал он. Цитату приводит РИА Новости.

Медик напомнил, что нормальное потребление кофе — две-три чашки в день. Исключение, по его словам, составляют люди с заболеваниями печени — им можно выпивать по четыре кружки, так как кофе целебно действует на этот орган.

Кроме того, отметил Мясников, кофе оказывает положительное влияние при таких заболеваниях, как подагра, болезнь Паркинсона и остеопороз, приписывают ему и противораковые свойства.

А утверждения о вреде растворимого кофе он опроверг.

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