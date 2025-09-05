Врач развеяла популярный миф о влиянии энергетиков на концентрацию

Эффект энергетических напитков оказался краткосрочным, а последствия - серьезными.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с «Лентой.ру» развеяла популярных миф об энергетических напитках. По ее словам, возможность их придавать энергию преувеличена.

— В первые 30–60 минут действительно возникает прилив сил за счет выброса адреналина и дофамина. Однако затем наступает фаза истощения. Кофеин блокирует рецепторы, которые отвечают за чувство усталости. Через два-три часа накапливается усталость, падает концентрация, возможны тремор и раздражительность, — поделилась Лебедева.

При этом увеличение дозы, более двух банок подряд, оказывает на концентрацию отрицательный эффект. Мозг «перегружается», что приводит к заторможенности и ошибкам в работе.

— Чередуйте энергетики с водой. Не превышайте дозу — не более 200 миллиграммов кофеина за раз. Делайте перерывы в работе — даже 5 минут ходьбы восстановят кровоток лучше, чем новая доза стимулятора, — рекомендовала она. — Энергетики — это экстренная мера, а не замена здоровому сну и режиму. Частое употребление ведет к синдрому хронической усталости и снижению когнитивных функций. Бодрость ценой здоровья — плохая стратегия.