890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Приставы не смогут списать за долги "коронавирусные выплаты" на детей 1
11.06.2020 18:00
Еще один пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии
Сегодня 09:23
Очаг коронавирусной инфекции в Муезерском районе Карелии разрастается (СРОЧНО) 3
11.06.2020 19:33
Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом "вадовцев"
Сегодня 09:36
Власти Петрозаводска обещают не дать построить многоэтажки вместо садика и школы на Древлянке 2
Сегодня 14:51

Врач РЭДиЛ в Карелии: "В прошлом году у нас были 25-30-летние пациенты с инфарктами"

Новости. Общество
16:41, 12 Июня 2020
фото: Из архива Михаила Сергеева
Загрузка...

Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова, врач рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Михаил Сергеев рассказал об операциях, которые востребованы у пациентов.

По словам Михаила Сергеева, раньше встретить в ангиографии человека до 40 лет было нонсенсом. За последние 10 лет пациенты сильно помолодели. Так, в прошлом году в ангиографическом отделении проходили лечение 25-30-летние с инфарктами. Хотя чаще доктор Михайлов работает с возрастными пациентами.

"Конечно, людей с проблемами с сердцем много, но помощь мы оказываем не только им. За последнее время ввели несколько новых операций. Стали заниматься пациентами отделения гемодиализа, у которых фистулы для экстракорпоральной очистки крови. Если сказать просто, фистула – это свищ, благодаря которому можно напрямую соединить артерию и вену. Но с этими фистулами бывают проблемы: либо в них, либо в венах, которые отводят кровь от фистул, возникают сужения, и они перестают работать.  Мы лечим таких больных", - рассказал Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

В отделении Михаила Сергеева выполняют операции при критической ишемии нижних конечностей, когда человек не может ходить из-за боли в ногах, когда у него чернеют пальцы и появляются язвы на ногах. Это проблема сосудов на бедре и голени.

"Мы открываем сосуды, баллонируем и запускаем кровь. А дальше уже хирург заживляет язвы. Так пациенту помогаем спасти ногу", - добавил врач рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения.

Подробнее об операциях, где пациентам открывают и закрывают сосуды, читайте в рубрике "Здравствуйте, доктор!"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
06.06.2020, 16:23
ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали
07.06.2020, 14:30
Почему, когда в Карелии не было ни одного заболевшего коронавирусом, все закрыли, а сейчас все открывают?

Аналитика

11.06.2020 12:40
Обществоведение
Доктор с необычными трубочками 1
Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.
"Люди вынуждены экономить" 9
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 6
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 7
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 11
04.06.2020 15:01
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
Сегодня 12:47
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»