Врач РЭДиЛ в Карелии: "В прошлом году у нас были 25-30-летние пациенты с инфарктами"

Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова, врач рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Михаил Сергеев рассказал об операциях, которые востребованы у пациентов.

По словам Михаила Сергеева, раньше встретить в ангиографии человека до 40 лет было нонсенсом. За последние 10 лет пациенты сильно помолодели. Так, в прошлом году в ангиографическом отделении проходили лечение 25-30-летние с инфарктами. Хотя чаще доктор Михайлов работает с возрастными пациентами.

"Конечно, людей с проблемами с сердцем много, но помощь мы оказываем не только им. За последнее время ввели несколько новых операций. Стали заниматься пациентами отделения гемодиализа, у которых фистулы для экстракорпоральной очистки крови. Если сказать просто, фистула – это свищ, благодаря которому можно напрямую соединить артерию и вену. Но с этими фистулами бывают проблемы: либо в них, либо в венах, которые отводят кровь от фистул, возникают сужения, и они перестают работать. Мы лечим таких больных", - рассказал Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

В отделении Михаила Сергеева выполняют операции при критической ишемии нижних конечностей, когда человек не может ходить из-за боли в ногах, когда у него чернеют пальцы и появляются язвы на ногах. Это проблема сосудов на бедре и голени.

"Мы открываем сосуды, баллонируем и запускаем кровь. А дальше уже хирург заживляет язвы. Так пациенту помогаем спасти ногу", - добавил врач рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения.

Подробнее об операциях, где пациентам открывают и закрывают сосуды, читайте в рубрике "Здравствуйте, доктор!"