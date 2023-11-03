Врач в Карелии оформляла фиктивные больничные

Врача в Карелии осудили за подлог и мелкое взяточничество.

Собранные Следкомом Карелии доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора врачу-отоларингологу ГБУЗ РК «Суоярвская ЦРБ». Ее признали виновной в мелком взяточничестве и служебном подлоге.



Следствием и судом было установлено, что в августе прошлого года подсудимая, не проводя амбулаторный прием пациентов, вносила заведомо ложные сведения об их диагнозах в Региональную информационную систему здравоохранения Карелии «Промед». Это врач делала для оформления пациентам фиктивных листков нетрудоспособности, за что брала с пациентов мелкие взятки из расчета 500 рублей за один день освобождения от трудовой деятельности.



Приговором суда виновной был назначен штраф, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.