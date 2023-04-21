Диетолог главной больницы Карелии семь лет брала взятки от поставщика еды для пациентов

По версии следствия, врач-диетолог Республиканской больницы успела незаконно обогатиться на 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней врача-диетолога Республиканской больницы им. В.А. Баранова. Ее обвиняют в получении особо крупной взятки.



По версии следствия, с 2015 по 2022 год медработник ежемесячно получала взятки от учредителя предприятия по поставкам в больницу продуктов питания.



За это она гарантировала отсутствие ответственности за нарушения контрактов. Жалобы на качество питания должны были рассматриваться в пользу поставщика или вовсе игнорироваться.



Как уточнили в надзорном ведомстве, общая сумма взятки превысила 1,2 млн рублей. Врача задержали сотрудники УФСБ Карелии.



Как добавили в пресс-службе республиканского Следкома, по ходатайству следствия суд арестовал деньги обвиняемой. Также она частично признала вину.



После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Петрозаводский городской суд, сообщили в прокуратуре Карелии.



Женщине грозит до 15 лет колонии.