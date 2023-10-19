Реклама

Высокие потолки, панорамные окна с видом на озеро и другие преимущества жилого дома «Онегин» - в одном видео
Новое
Сегодня 16:45
Россияне нашли способ сэкономить миллион на покупке китайского авто
Сегодня 07:11
Воры похитили несколько десятков биотуалетов вместе с содержимым
19.10.2023 22:00

Врач в Костомукше неправильно поставил пациентке диагноз, и она едва не умерла

Новости. Криминал
16:37, 20 Октября 2023
фото: © Прокуратура Карелии

Новости партнеров

Пациентку госпитализировали вертолетом санавиации, а врача впоследствии осудили за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

Прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении врача районной больницы, который осужден за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения  профессиональных обязанностей.

Было установлено, что в апреле прошлого года в больницу с жалобами на состояние здоровья обратилась местная жительница. Пациентку определили на стационарное лечение. Врач, решив, что у женщины развилась аллергическая реакция, не провел вовремя диагностику и не назначил соответствующее лечение. Это привело к тому, что у пациентки наступило угрожающеее жизни состояние - его квалифицировали как тяжкий вред здоровью, а жительницу Костомукши госпитализировали вертолетом санитарной авиации.

С учетом позиции государственного обвинителя 29-летний врач был осужден к одному году ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной или иной деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг на тот же срок.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
20.10.2023, 07:11
Россияне нашли способ сэкономить миллион на покупке китайского авто
14.10.2023, 22:00
Эксперты рассказали о самом полезном для здоровья чае с низким содержанием кофеина
15.10.2023, 00:10
Кардиолог рассказала, чем может обернуться напряженная работа без отдыха
17.10.2023, 09:57
Жесткое утреннее ДТП на Ключевой в Петрозаводске попало в объектив камеры
14.10.2023, 00:10
Специалист рассказала, что не так с психикой у людей, которые живут в беспорядке

Чтиво

19.10.2023 12:05
Частная жизнь
Хореограф Александр Козин: «Хотелось бы, чтобы мой пример вдохновлял других ребят»
Танцовщик и преподаватель современного танца из Петрозаводска Александр Козин рассказал о проектах, вдохновении, грантах.
Стрит-арт художник из Карелии старается улучшить отношение общества к граффити
12.10.2023 11:45
Приключения Шнурика в Карелии: «Первая ласточка», поэзия и панки
09.10.2023 15:47
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.