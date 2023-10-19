Врач в Костомукше неправильно поставил пациентке диагноз, и она едва не умерла

Пациентку госпитализировали вертолетом санавиации, а врача впоследствии осудили за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.
Прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении врача районной больницы, который осужден за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Было установлено, что в апреле прошлого года в больницу с жалобами на состояние здоровья обратилась местная жительница. Пациентку определили на стационарное лечение. Врач, решив, что у женщины развилась аллергическая реакция, не провел вовремя диагностику и не назначил соответствующее лечение. Это привело к тому, что у пациентки наступило угрожающеее жизни состояние - его квалифицировали как тяжкий вред здоровью, а жительницу Костомукши госпитализировали вертолетом санитарной авиации.
С учетом позиции государственного обвинителя 29-летний врач был осужден к одному году ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной или иной деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг на тот же срок.
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