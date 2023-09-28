Врач в Суоярви попалась на платной выдаче больничных здоровым пациентам

Бывшему отоларингологу Суоярвской ЦРБ грозит до двух лет колонии за мелкую взятку и служебный подлог.

Прокуратура Суоярвского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвинили в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в августе прошлого года женщина работала отоларингологом в Суоярвской ЦРБ. Четыре местных жителя попросили ее за вознаграждение оформить им подложные больничные листы.



Мнимые больные за это передали врачу 20 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Карелии. Уголовное дело отправили в суд. Экс-отоларингологу грозит до двух лет колонии.