Врач в Суоярви попалась на платной выдаче больничных здоровым пациентам

Бывшему отоларингологу Суоярвской ЦРБ грозит до двух лет колонии за мелкую взятку и служебный подлог.
Прокуратура Суоярвского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвинили в мелком взяточничестве и служебном подлоге.
По версии следствия, в августе прошлого года женщина работала отоларингологом в Суоярвской ЦРБ. Четыре местных жителя попросили ее за вознаграждение оформить им подложные больничные листы.
Мнимые больные за это передали врачу 20 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Карелии. Уголовное дело отправили в суд. Экс-отоларингологу грозит до двух лет колонии.
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