Врача-остеопата с зарплатой до 120 тысяч рублей ищут в Карелии

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в республике.

Аналитики компании интернет-рекрутмента hh.ru проанализовали рынок труда в Карелии, выяснив, что сейчас ищут врача-остеопата с зарплатой до 120 тысяч рублей.

Работодатель уточнил, что нуждается в специалисте с высшим медицинским образованием, сертификатом и опытом работы от 1 года до 3 лет. В обязанности его войдет не только проведение сеансов по остеопатии, но и прием и консультация гостей клиники, а также ведение медицинской документации.

В свою очередь, соискатель может рассчитывать на полный социальный пакет, заработную плату до 120 тысяч рублей и прочие бонусы от компании, а также возможность обучения и повышения квалификации.