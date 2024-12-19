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Врачей в России перестанут судить за ошибки в лечении пациентов

Новости. Общество
13:30, 20 Декабря 2024
фото: © National Cancer Institute /

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Госдума освободила врачей от уголовной ответственности.

Во вторник, 17 декабря, Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который защитит медиков от преследований по ст. 238 Уголовного кодекса России, пишет  РБК.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи», — цитирует РБК примечание к статье.

Перед официальным публикованием законопроекта его должен принять Совет Федерации, а затем подписать президент Владимир Путин.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, принятие законопроекта — «поистине эпохальное событие для всей системы здравоохранения». Он уточнил, что 238 статья была среди тех, которые часто применяли к медикам.

«В 2022-м по первой части статьи было заведено 138 дел, в 2023-м их число увеличилось до 216. По второй части статьи (тяжкие преступления) дела возбуждаются еще активнее: в 2022 году таких случаев было 136, в 2023-м цифра выросла до 247», — приводит РБК слова политика.

Как напомнил Бадма Башанкаев, из-за этого из сферы здравоохранения уходили опытные врачи, а молодежь опасалась выбирать такую профессию. Новый закон позволит медицинским работникам «дышать чуть легче», при этом из-за него не окажется под угрозой безопасность пациентов, считает политик.

 

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