Врачи борются за жизнь 4 крайне тяжелых больных коронавирусом в отделениях ИТАР Карелии

Еще 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии в ковидных стационарах, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 14 марта в Республике Карелия зарегистрированы 129319 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 110 инфицированных, из них непривитых — 90 (81,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 633 пациента, в состоянии средней тяжести — 601 человек, в тяжёлом — 28 (из них непривитых — 28).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 122015 человек, за последние сутки — 225.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1426 человек.