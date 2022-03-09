Врачи борются за жизнь 4 крайне тяжелых больных коронавирусом в отделениях ИТАР Карелии

Еще 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии в ковидных стационарах, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
На 14 марта в Республике Карелия зарегистрированы 129319 инфицированных коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки выявлены 110 инфицированных, из них непривитых — 90 (81,8%).
В ковидных стационарах получают лечение 633 пациента, в состоянии средней тяжести — 601 человек, в тяжёлом — 28 (из них непривитых — 28).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 122015 человек, за последние сутки — 225.
За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1426 человек.
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