Врачи борются за жизнь пешехода, сбитого «Буханкой» на «зебре» в Сортавале

После ДТП на пешеходном переходе пострадавшего доставили в Сортавальскую ЦРБ.

Мужчина, пострадавший в страшной аварии в минувшую среду, 4 октября, на улице Бондарева, недалеко от улицы Победы, в Сортавале, был прооперирован в местной ЦРБ. Об этом «МК в Карелии» рассказали в Минздраве республики.

«На сегодняшний день состояние пациента тяжелое», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, 4 октября в 18:23 на перекрестке улиц Бондарева и Победы автомобиль УАЗ на полном ходу сбил пешехода, переходившего в этот момент дорогу, затем несколько метров протащил под колесами сбитого.