Врачи борются за жизнь пострадавшего в аварии девятилетнего ребенка

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего в аварии в Пряжинском районе ребенка.
ДТП произошло сегодня, 29 октября, вечером в районе поселка Матросы Пряжинского района. Напомним, столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
— Состояние тяжелое, наши врачи борются за жизнь ребёнка в операционной, — уточнили в Минздраве Карелии.
Трое взрослых доставлены в Республиканскую больницу скорой помощи. Женщина в реанимации, двое мужчин проходят обследование. У всех троих переломы.
Авария произошла около 18:30 в районе поселка Матросы на автодороге Р-21 Кола. Столкнулись два легковых автомобиля. Как уточнили в ГИБДД Карелии, Mercedes и Geely. Сейчас на месте организовано реверсивное движение. Работа оперативных служб продолжается.
