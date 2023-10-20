Врачи борются за жизнь собаки с мозгом, «полным пуль»

Активисты Кондопожского района просят помочь им в спасении пса по кличке Мишутка.

В сообществе «Приют «Право на жизнь» г. Кондопога» сообщили о состоянии собаки с огнестрельными ранениями, за жизнь которой сейчас борются врачи.



«Картина после проведенных исследований проясняется, но она безрадостная, — говорится в сообщении. — А мы все-таки решили побороться с костлявой и поэтому возлагаем большие надежды на врачей. Страшная рана кровоточит без остановки.

Огнестрел, полон мозг пуль, печень, почки, подмышки, как же жил этот парень».



Руководитель приюта «Надежда» Елена Аминева просит о помощи. Узнать подробности можно по ссылке.











