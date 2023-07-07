Врачи БСМП Петрозаводска 11 дней тщетно боролись за жизнь велосипедиста, упавшего в канаву

У мужчины оказалась тяжелая контузия спинного мозга, сообщили в Минздраве Карелии.

В больницу скорой медицинской помощи поступил мужчина 52 лет, который упал с велосипеда в канаву. Состояние было тяжелым, он жаловался на слабость, на то, что не может пошевелить конечностями, на головные боли и тошноту.



Опасения врачей при первом осмотре подтвердились, написал в соцсети глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

У мужчины оказалась тяжелая контузия спинного мозга, гематомиелия, тетраплегия. Гематомиелия — это внутреннее кровотечение, при котором кровь пропитывает вещество спинного мозга или скапливается в виде гематомы. Тетраплегия — это полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей.



«11 дней пациент провел в палате ИТАР, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, мужчина скончался, — заявил министр. — И это не один такой пациент. В мае погиб еще один велосипедист. Оба передвигались на велосипедах без необходимой защиты важных частей тела».



Травмы, отравления, утопления и некоторые другие несчастные случаи вносят существенный негативный вклад в структуру смертности населения Карелии. С начала года погибли 215 человек.