Врачи БСМП Петрозаводска борются за жизнь упавшего с четвертого этажа рабочего

Мужчина, с которым произошел несчастный случай, попал в реанимацию.

Врачи в ИТАРе БСМП борются за жизнь рабочего, который упал с высоты четвертого этажа на улице Онежской Флотилии. О состоянии пациента «МК в Карелии» рассказали в Минздраве республики.

«Состояние тяжелое, в ИТАРе», - прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, 14 сентября в 11.05 поступил вызов спасателям. Помощь возле дома по улице Онежской флотилии, 3 понадобилась мужчине, который, по предварительным данным, сорвался и упал с 4 этажа.