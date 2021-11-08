Врачи БСМП Петрозаводска продолжают бороться за жизнь женщины, упавшей с 8 этажа

Жительница Петрозаводска, получившая серьезные травмы при падении с 8 этажа, по-прежнему находится в реанимации.

Женщина 1974 года рождения, которая 20 октября выпала из окна 8 этажа девятиэтажки в Петрозаводске, все еще находится в реанимации. ОБ этом «Столице на Онего» рассказали в БСМП.

«Состояние стабильно тяжелое», — сообщили в пресс-службе Больницы скорой медицинской помощи.

Напомним, трагедия произошла 20 октября в доме №26а по улице Калинина. 47-летняя женщина упала с 8 этажа. Несмотря на многочисленные серьезные травмы, полученные при падении с высоты, женщина выжила и была госпитализирована.

В Следкоме Карелии сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.