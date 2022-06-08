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Врачи БСМП Петрозаводска с того света вернули пострадавшего в ДТП молодого человека

Новости. Общество
15:49, 20 Июня 2022
фото: Минздрав Республики Карелия

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Врачи БСМП Петрозаводска спасли 25-летнего мужчину с тяжёлой травмой головы после ДТП, сообщили в Минздраве Карелии.

По информации ведомства, 25-летний мужчина с тяжелейшей черепно-мозговой травмой после дорожно-транспортного происшествия поступил в Больницу скорой медицинской помощи. Состояние молодого человека было критическим, требовалась экстренная операция.

«Время в такие моменты особенно ценно как для самого пациента, так и для врачей, которые должны оценить состояние больного и выполнить ряд оперативных действий. Пациенту провели трахеостомию, установили вентрикулярный катетер в боковой желудочек головного мозга. Последнее необходимо для проведения мониторинга внутричерепного давления и эффективного снижения давления в случае его повышения», — сказал заведующий нейрохирургическим отделением Дмитрий Первунин.

Спустя три недели, которые пациент провел в коме в отделении ИТАР, его состояние стабилизировалось, он пошел на поправку и был переведен в палату нейрохирургического отделения.

Потребовался почти месяц для восстановления мужчины в больнице. Благодаря опыту и профессионализму, совместным усилиям анестезиологов, нейрохирургов, невролога, клинического фармаколога и многих других специалистов, пациента поставили на ноги. К нему вернулась речь, появились элементарные навыки самоухода. По медицинским показаниям молодого мужчину вывели на достойный уровень качества жизни и выписали из стационара. Ему предстоят регулярные восстановительные процедуры, но уже в реабилитационных центрах.

За 2021 год специалистами нейрохирургического отделения БСМП проведено 953 операции, в первом квартале 2022 года — 200. Через отделение ИТАР БСМП в 2021 году прошло 2507 человек, из них нейрохирургических больных — 208.

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