Врачи Детской республиканской больницы осмотрели 33 ребенка в Лоухском районе

Продолжаются выезды специалистов республиканских медорганизаций в районы, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В минувшую среду, 8 февраля, в Лоухской ЦРБ работала бригада врачей из Детской республиканской больницы им И.Н.Григовича.

Травматолог-ортопед, невролог, педиатр-диетолог осмотрели 33 ребёнка. Четверо детей направлены на плановую реабилитацию, пятерым рекомендованы консультации смежных специалистов.

«Выезды медиков в районы республики – плановая работа. Они помогают приблизить медицинскую помощь к населению», - отметил министр здравоохранения.