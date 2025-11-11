РЕКЛАМА
Врачи и синоптики развеяли мифы о влиянии магнитных бурь на здоровье
Сегодня 00:14 Общество
Поделиться

Эксперты призывают не поддаваться панике по поводу магнитных бурь и не доверять долгосрочным прогнозам.

фото: © Pitris / Istockphoto

В информационном пространстве часто появляются прогнозы о приближающихся магнитных бурях, которые якобы остро ощущаются и сильно влияют на здоровье граждан. Специалисты в области медицины и метеорологии в эксклюзивном комментарии для ресурса «Здоровье уральцев», который ведет Минздрав Свердловской области, объяснили, чего на самом деле стоит опасаться, а что не более чем стереотип.

С медицинской точки зрения реакция организма на геомагнитные колебания сугубо индивидуальна. Как отметила кардиолог, кандидат медицинских наук Жанна Максимова, хотя изменения в работе кровеносной и вегетативной нервной системы во время магнитных бурь фиксируются, однозначно связать их с ростом числа инфарктов или инсультов наука не может.

— Для большинства здоровых людей эти колебания проходят незаметно. Острее их ощущают метеозависимые люди, часто — старшего поколения с хроническими заболеваниями, например, с артериальной гипертензией. Но такие пациенты, как правило, знают свой диагноз и имеют рекомендованные врачом препараты, — подчеркнула Жанна Максимова.

Врач предупредила, что не стоит лишний раз хвататься за таблетки, если дискомфорт не является обострением хронической болезни. Во многом влияние магнитных бурь имеет психологическую природу.

С этим согласна клинический психолог Анна Ткач. По ее словам, для многих людей, особенно пожилых, отслеживание прогнозов магнитных бурь становится способом обрести иллюзию контроля над непредсказуемым самочувствием.

— Если человек может что-то контролировать вокруг себя, ему становится легче. Нравится отслеживать даты и баллы интенсивности — пожалуйста, лежите на диване. А можно этот день прожить, как обычно, больше гулять на свежем воздухе, испытывая положительные эмоции, — советует психолог.

Что касается географической привязки бурь, то здесь эксперты и вовсе советуют быть скептиками. Как пояснила главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко, магнитное поле — явление глобальное.

— Наука ещё не дошла до того, чтобы говорить о региональных проявлениях магнитных бурь. Если магнитное поле возмущено, то это одновременно происходит в той или иной степени на всем земном шаре. Поэтому, когда пишут «прогноз магнитных бурь для Урала», особо на достоверность информации рассчитывать не приходится, — заявила Галина Шепоренко.

Она добавила, что даже ученые-геофизики могут с высокой достоверностью прогнозировать бури лишь на 3-4 дня вперед. Прогнозы же на месяц, по ее словам, не имеют под собой точных научных данных.

Вывод простой: магнитные бури — естественное для нашей планеты явление, которое является ее защитой от космической радиации. Влияние их на самочувствие большинства людей преувеличено и носит скорее психологический характер. Вместо того чтобы следить за сомнительными прогнозами, врачи рекомендуют вести обычный образ жизни, сохраняя физическую активность и хорошее настроение.

 

