Врачи Малышева и Гандельман предупредили об опасности популярного ресторанного блюда

Телеведущая и врач Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвали россиян отказаться от заказа в ресторанах популярного блюда – тартара из говядины.

Медики объяснили это серьезными рисками для здоровья. Как отметил Герман Гандельман, основная опасность сырого мяса заключается в возможности заражения гельминтами, в частности, бычьим цепнем.

—Вы съели, а потом у вас начинается слабость, анемия, интоксикация, а все из-за этого бычьего цепня. Даже может быть кишечная непроходимость, — предостерег кардиолог.

Дополнительный риск представляет сырой яичный желток, который часто подают к тартару. Елена Малышева пояснила, что он может быть заражен сальмонеллой, вызывающей острую кишечную инфекцию.

—Мясо должно быть отварено или прожарено (…) В ресторане нельзя заказывать, с точки зрения медицины, сырое мясо с сырым яйцом, — обратилась к зрителям телеведущая.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что для беременных и кормящих женщин, а также для детей это блюдо может представлять смертельную опасность. Выпуск с рекомендациями доступен на сайте Первого канала.

Напомним, в октябре в Новой Вилге почти 30 детей заразились кишечной инфекцией.