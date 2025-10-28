Врачи Малышева и Продеус предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах

Телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово» рекомендовала воздержаться от заказа устриц в ресторанах из-за высокого риска заражения норовирусом. По ее словам, этот патоген содержится в значительной части моллюсков.
— Огромное количество устриц содержит норовирус. Почти 80% кишечных инфекций в мире вызываются норовирусом. Он разрушает ворсинки кишечника
, — пояснила Малышева.
Врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что вирус можно нейтрализовать лимонной кислотой или уксусом, которые традиционно подаются к этому морепродукту. Специалисты также советуют уточнять в ресторанах происхождение устриц — фермерские считаются менее опасными, чем выловленные в дикой природе.
Производитель устриц Евгений Иванов рассказал в программе о фермерских устрицах. Они в отличие от диких менее опасны, ведь выращиваются в специальных условиях. Елена Малышева добавила, что при заказе моллюсков в ресторане, стоит поинтересоваться, какие моллюски использовались в приготовлении. Если устрицы фермерские, то шансов отравиться меньше, сообщает Первый канал.
Обсуждение безопасности устриц происходит на фоне их растущей доступности в России. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против льготного налогообложения этого продукта, не считая его товаром массового потребления.
Напомним, недавно Врачи Малышева и Гандельман предупредили об опасности популярного ресторанного блюда.