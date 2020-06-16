Врачи назвали продукты, способные защитить легкие от коронавируса

Глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии пульмонолог Эусеби Чинер считает, что большинство случаев, когда в результате атаки вирусов страдают легкие, можно предотвратить.

Подготовленный организм проще справляется с различными недугами, пояснил специалист. Для этого нужно соблюдать режим сна, практиковать физические нагрузки и питаться правильно, пишет "Российская газета".



По словам диетолога Алехандро Кановаса, чтобы укрепить дыхательную систему и организм в целом, следует ввести в рацион ряд простых продуктов. Например, яйца.



"Они содержит жирорастворимые витамины, например, витамин А и белки высокого качества", – отметил Чинер, добавив, что сотрудники Университета Макмастера совместно с коллегами из Hamilton Health Sciences в Канаде выяснили, что употребление одного яйца в день не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис. А вот количество обработанных продуктов, рафинированной муки и пищи с добавленным сахаром надо свести до минимума.



Чтобы получить необходимое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3, специалисты посоветовали три раза в неделю есть рыбу, например, сардины.



"Особенно омега-3 обладает большой противовоспалительной способностью, которая напрямую влияет на состояние всех органов человека. Кроме того, ежедневное употребление оливкового масла, авокадо или грецких орехов обеспечит витамином E, который вместе с витаминами А, D и К является важным антиоксидантом", – уточнил Кановас.



Также специалисты посоветовали есть молочные продукты хорошего качества (избегая различных добавок), помидоры и ежедневно пить достаточное количества чистой воды.