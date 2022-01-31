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«Врачи нуждаются в понимании»: главрач ответила на жалобы из-за очередей в «красную зону» в Петрозаводске

Новости. Общество
21:52, 31 Января 2022

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Претензии пациентов, стоящих в очередях на прием в городскую поликлинику №2 в Петрозаводске, вызвали реакцию со стороны руководства учреждения.

Фотография очереди в «красную зону» размещена в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

Автор фото рассказал, что пациенты ждут приема по 5-6 часов, очередь начинается с улицы и тянется по лестнице через три этажа.

«Старики и с температурой 38, все стоят и ждут очереди, заражая друг друга ещё больше.  Неужели нельзя открыть ещё пару кабинетов для приема, когда ситуация ЧП, такое количество заражённых?», — говорится в подписи под фото.

Эти слова подтверждает и размещенное там же видео.

Главный врач поликлиники Лариса Горелова прокомментировала эти жалобы.

«Резкий рост обращений произошел в середине дня, с утра очереди не было. Под прием пациентов с симптомами ОРВИ отведено целое крыло, и места для ожидания приема и забора мазка достаточно. Несколько раз за день работники поликлиники провожали пациентов, стоящих на лестнице, к местам ожидания на этаже, где установлены скамейки. Пациентам, которым в красной зоне выполнен ИХА-тест, результат которого мы получаем в течение 20 минут, мы настоятельно рекомендуем не стоять в очереди, а отправляться домой. Таких больных — по 30 человек каждые полчаса. О результатах теста мы сообщаем по телефону. При положительном мазке — подвозим лекарства на дом. Пандемия — это серьезно. Ресурсов здравоохранения в таких случаях не хватает. Так и происходит сейчас во многих странах, не только в России. Мы делаем все для обеспечения граждан медицинской помощью, хотя в условиях, когда заболевает одновременно очень много людей, это непросто. Сегодня в красной зоне прием велся в шести кабинетах. Завтра будут работать дополнительно еще три специалиста. Через неделю вернутся к пациентам несколько врачей, которые находятся на больничном. Столкнувшись с болезнью, каждый пациент ждет от врача понимания, сочувствия, сопереживания. Сегодня и сами врачи в бесконечной череде вызовов, приемов, телефонных консультаций нуждаются в понимании и поддержке. Сейчас трудно всем», — сказала Лариса Горелова.

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