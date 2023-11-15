Врачи перинатального центра в Карелии спасли жизнь еще не рожденного ребенка

На узи у ребенка обнаружили комбинированный внутриутробный порок сердца.

Специалисты Республиканского перинатального центра Карелии спасли жизнь еще не рожденного ребенка. Об этом сообщили в региональном Минздраве.



У петрозаводчанки Елизаветы на втором ультразвуковом скрининге врач пренатальной диагностики Лариса Михайлова обнаружила комбинированный внутриутробный порок сердца у ребенка, рассказали в источнике.

Женщина состояла на учете по беременности у заведующей консультативно-диагностическим отделением Натальи Шаповаловой. Консилиум врачей направил Елизавету на консультацию в НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, где ей рекомендовали родоразрешение в стационаре с кардиохирургическим профилем.



7 октября Елизавета родила дочку. Ребенку провели радикальное обследование, порок оказался операбельным. Сложная операция была успешно выполнена 18 октября. Уже через 2 недели маленькую Анечку с мамой выписали домой.



Как добавили в источнике, дальше девочку будет наблюдать в кабинете катамнеза перинатального центра детский кардиолог заведующая отделением УЗИ Анна Шляхтенкова.