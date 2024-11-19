Подозреваемого в получении многомиллионной взятки экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского поместили в изолятор

Владимир Любарский останется в ИВС до решения суда об избрании меры пресечения.

Как стало известно «Столице на Онего», экс-мэра Владимира Любарского, фигуранта уголовного дела о получении взятки, доставили в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщили нашему изданию в пресс-службе Следкома Карелии.



Любарский прошел медицинское освидетельствование — стандартную процедуру перед помещением в ИВС.



Как отметили в ведомстве, продолжаются следственные действия по уголовному делу о получении бывшим должностным лицом взятки в особо крупном размере.



Владимир Любарский будет находиться в ИВС до решения суда об избрании меры пресечения. В четверг, 21 ноября, суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения.

Напомним, следствие установило, что с 2017 по 2022 годы фигурант, являясь должностным лицом, получил через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы республики, взятку в общей сумме более 37 млн рублей.

За эти деньги чиновник помогал предпринимателям получать необоснованные выгоды и преимущества при заключении госконтрактов на организацию питания в медицинских учреждениях республики.

Ранее сообщалось об обысках в доме экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского.