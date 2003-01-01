Медики Петрозаводска прошли обучение бережливому производству

Медики примерили на себя роль работников производства.
В Петрозаводске медики нескольких учреждений прошли обучение на площадке «Фабрика процессов». В учебном центре они изучали принципы бережливого производства и производительности труда на примере организации работы цеха. Об этом сообщили в Петросовете.
Надежда Дрейзис, председатель совета и по совместительству главный врач Городской детской поликлиники №1, отметила, что в условиях имитации производства медицинские работники учились принимать кадровые, технические и управленческие решения, а также оптимизировать процессы, сокращать время выполнения задач и повышать качество результата. Полученные знания медики смогут применить в своих учреждениях.