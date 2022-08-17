Врачи Петрозаводска проведут прием на севере Карелии

Для жителей отдалённых районов Минздрав Карелии в постоянном режиме организует выезды узкопрофильных специалистов из Петрозаводска, сообщили министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Как сообщает на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии, на следующей неделе у жителей Лоухского района появилась ещё одна возможность получить консультации врачей-специалистов из республиканских медицинских организаций.

«С 23 по 25 августа мультидисциплинарная бригада врачей из Петрозаводска будет принимать пациентов в поликлинике Лоухской ЦРБ, в Чупинском филиале и в посёлке Пяозерский», — сообщил Михаил Охлопков.

Записаться на приём можно по телефонам:

пгт. Лоухи: 8 (81439) 51-698

пгт. Чупа: 8 (81439) 31-414

пгт. Пяозерский: 8 (81439) 48-349

В период с 23 по 25 августа в поликлиниках Лоухской ЦРБ (Лоухи, Чупа и Пяозерский) запланирована работа бригады медицинских специалистов.