Врачи Петрозаводска проведут прием на севере Карелии

Для жителей отдалённых районов Минздрав Карелии в постоянном режиме организует выезды узкопрофильных специалистов из Петрозаводска, сообщили министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Как сообщает на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии, на следующей неделе у жителей Лоухского района появилась ещё одна возможность получить консультации врачей-специалистов из республиканских медицинских организаций.
«С 23 по 25 августа мультидисциплинарная бригада врачей из Петрозаводска будет принимать пациентов в поликлинике Лоухской ЦРБ, в Чупинском филиале и в посёлке Пяозерский», — сообщил Михаил Охлопков.
Записаться на приём можно по телефонам:
пгт. Лоухи: 8 (81439) 51-698
пгт. Чупа: 8 (81439) 31-414
пгт. Пяозерский: 8 (81439) 48-349
В период с 23 по 25 августа в поликлиниках Лоухской ЦРБ (Лоухи, Чупа и Пяозерский) запланирована работа бригады медицинских специалистов.
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