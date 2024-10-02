Врачи предложили жителям одного из районов Карелии пройти бесплатное медицинское обследование

Работающим гражданам будет предоставлен оплачиваемый выходной день для прохождения обследования.

Администрация Медвежьегорской ЦРБ сообщила, что 23 октября у жителей Медвежьегорского района есть возможность пройти бесплатное медицинское обследование. Оно будет проводиться с 9:00 до 15:00 в указанный день на базе отделения медицинской профилактики (1 этаж, вход со стороны банкомата ВТБ).

В обследование входит:

— Анализ крови из вены (клинический и биохимический), который необходимо сдать заранее. Специалисты также напомнили, что анализ крови сдается натощак;

— ЭКГ;

— Консультация гинеколога (для женщин);

— Проверка на онкомаркеры предстательной железы (для мужчин старше 40 лет);

— УЗИ сердца и сосудов шеи;

— Консультация терапевта;

— Флюорография.

При необходимости может быть назначена СКТ ОГК.

Желающие пройти обследование обязательно должны предварительно записаться по телефону: ОМП каб. № 1 5-14-75. Кроме того, по сообщению администрации, работающим гражданам будет предоставлен оплачиваемый выходной день для прохождения обследования.