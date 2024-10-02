Врачи предложили жителям одного из районов Карелии пройти бесплатное медицинское обследование

Работающим гражданам будет предоставлен оплачиваемый выходной день для прохождения обследования.
Администрация Медвежьегорской ЦРБ сообщила, что 23 октября у жителей Медвежьегорского района есть возможность пройти бесплатное медицинское обследование. Оно будет проводиться с 9:00 до 15:00 в указанный день на базе отделения медицинской профилактики (1 этаж, вход со стороны банкомата ВТБ).
В обследование входит:
— Анализ крови из вены (клинический и биохимический), который необходимо сдать заранее. Специалисты также напомнили, что анализ крови сдается натощак;
— ЭКГ;
— Консультация гинеколога (для женщин);
— Проверка на онкомаркеры предстательной железы (для мужчин старше 40 лет);
— УЗИ сердца и сосудов шеи;
— Консультация терапевта;
— Флюорография.
При необходимости может быть назначена СКТ ОГК.
Желающие пройти обследование обязательно должны предварительно записаться по телефону: ОМП каб. № 1 5-14-75. Кроме того, по сообщению администрации, работающим гражданам будет предоставлен оплачиваемый выходной день для прохождения обследования.
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