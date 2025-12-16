Врачи предупредили, что даже один бокал вина резко повышает давление

Новые данные медицинских исследований свидетельствуют, что даже умеренное употребление алкоголя наносит значительный и долгосрочный ущерб сердечно-сосудистой системе.
Всего 150 мл вина (примерно бокал) повышают систолическое («верхнее» - прим. автора) артериальное давление на 7-10 мм рт. ст., и этот эффект сохраняется от 12 до 16 часов, сообщает Минздрав Карелии.
Регулярное употребление повреждает эндотелий (внутреннюю оболочку сосудов), напрямую запуская процесс развития атеросклероза.
Алкоголь также снижает эффективность гипотензивных препаратов на 40-60%, делая лечение гипертонии практически бесполезным.
При даже так называемом «умеренном» потреблении риск развития инсульта возрастает в 1,5 раза, а примерно у 30% употребляющих развивается рефрактерная гипертония — форма заболевания, не поддающаяся стандартному лечению.
Врачи сообщают, что полный отказ от алкоголя на 1 месяц приводит к нормализации артериального давления у 68% людей с начальной стадией гипертонии.
