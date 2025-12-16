РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Кто ответит на вопросы Томаса Хайнриха о фекалиях, которые льются в Логмозеро
17 декабря, 12:30 Статьи
Без политики
«Магия движения / Kargunkojaduz» от Ансамбля «Кантеле» на большой сцене
16 декабря, 16:55 Статьи
Обществоведение
Как не стать жертвой «схемы Долиной»: советы юриста из Петрозаводска
15 декабря, 18:52 Статьи
Новости

Двое жителей Карелии по суду должны будут убрать постройки с собственных участков

20:31

Это конец «бабкиных схем»: эксперт из Петрозаводска объяснил, почему решение по «делу Долиной» историческое для всех покупателей жилья

20:01

Петрозаводское предприятие ищет кондукторов для работы в троллейбусах

19:38

Россияне снова покупают красную икру большими банками

19:06

Десять новых автобусов выйдут на улицы Петрозаводска

18:44

«Северсталь Авиа» запускает продажу билетов до Екатеринбурга

18:21

Врачи предупредили, что даже один бокал вина резко повышает давление

18:02

Муралов в Карелии станет больше

17:44

Один человек пострадал в ДТП на дороге «Костомукша — ГОК»

17:32

Житель Карелии заплатит более 300 тысяч рублей за незаконный вылов рыбы

17:16

Дождь и потепление до +5°С ожидаются в Карелии 18 декабря

17:02

Коммунальщики рассказали, какие новшества ждут потребителей и почему выгоднее использовать приборы учета воды

17:00

Два туристических маршрута с петроглифами планируют развивать в Карелии

16:44

В Карелии за кражу из магазина молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы

16:32

На Казарменской улице в Петрозаводске вспыхнул скандальный шлагбаум

16:18

Роскомнадзор сообщил, что готов разблокировать Roblox

16:09

Верховный суд вернул громкое «дорожное дело» скрывающегося Чичина в Петрозаводск

16:02

Карелия и Азербайджан намерены развивать партнёрство в культуре, экономике и науке

15:55

Спасатели помогли установить елку в Олонецком районе

15:41

Новогоднее чудо с ключами в руках: семейная ипотека под 3,5% от строительной компании «Век»

15:35

Карельские спасатели начали подготовку новой партии брони для боевых машин на СВО

15:22

В Суоярви 55-летний мужчина до смерти избил свою сожительницу

15:06

АвтоВАЗ отзывает более 33 тысяч Lada Granta для проверки рулевого управления

14:49

Карельский народный хор отметил 90-летний юбилей трехчасовым выступлением

14:36

Академик Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России

14:18

В карельском городе из-за аварии на котельной в некоторых домах отключено отопление

14:02

Созданную учеными диалектную карту карельского языка оценили на всероссийском конкурсе

13:44

В Прионежье отказываются раскрыть местонахождение очистных сооружений, а фекальная проблема никуда не делась

13:25

Житель Карелии лишился почти 2 млн рублей, поверив «сотруднику ФСБ» в мессенджере

13:02

В Карелии двое рабочих украли и сдали на металл заводской кабель

12:48

В Карелии суд обязал санаторий вернуть 147 тысяч рублей за аннулированные путёвки

12:30

В Карелии суд взыскал моральный вред за разбитые очки

12:10

В Петрозаводске пойдут дни бесплатной юридической помощи для бойцов СВО

12:05

74-летний водитель сбил 72-летнюю женщину в Петрозаводске

11:53

В Карелии вынесен приговор ревнивцу, который ударил соперника ножом

11:37

Количество экостанций для раздельного сбора хотят увеличить в Петрозаводске

11:24

Артур Парфенчиков утвердил новый состав рабочей группы по вопросам защиты прав участников жилищного строительства

11:12

Увеличены минимальные баллы ЕГЭ для поступления на 2026/27 учебный год

11:02

В Петрозаводске снесли еще два аварийных дома

10:46

Молодую женщину сбили на пешеходном переходе в Костомукше

10:32

Центр по спасению конечностей создают в Республиканской больнице скорой помощи

10:19

Дело «Долиной» войдет в обзор судебной практики по недвижимости

10:04

«Совсем еще ребенок»: в ходе СВО погиб молодой житель Медвежьегорского района Евгений Кузьмин

09:43

43 выпускника из Карелии не справились с итоговым сочинением

09:24

На севере Карелии энергетиков оштрафовали за угрозу срыва отопительного сезона

08:59

Госавтоинспекция проверяет в Петрозаводске правила перевозки детей

08:39

Суд в Карелии вынес приговор судоводителю за гибель пассажира на Онежском озере

08:20

Карельские игрушки ручной работы получили льготу по маркировке

08:02

Житель севера Карелии награжден Орденом Мужества посмертно

07:38

В Кондопоге подростки устроили взрыв в детской горке и сломали качели

07:21

На набережной в Беломорске появился новый арт-объект «Маяк»

07:00

Бультерьер без поводка покусал девушку и ее собаку в Питкяранте

06:35

Дерматолог рассказала, как спасти кожу рук зимой

00:32

Второй автомобиль за сутки полыхал в Петрозаводске

00:06

«Теперь у Полины есть дом»: адвокат покупательницы квартиры Долиной прокомментировала резонансное решение суда

23:13

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

Директор ансамбля «Кантеле» рассказала о новой программе 

21:30

На Ключевой в Петрозаводске освятили первый в районе храм

20:22

На федеральных трассах Карелии стало больше освещенных участков

19:45

Особая опасность: открытые люки в темноте

19:00

Жителю Петербурга, устроившему разборки с оружием в центре Петрозаводска, продлили арест

18:44

В Минприроды Карелии предупредили, что за незаконно срубленную ель можно сесть в тюрьму

18:32

81 участник СВО прошёл лечение в петрозаводском Госпитале для ветеранов войн с начала года

18:15

Верховный суд отменил прежние решения по делу Долиной и вернул квартиру Лурье

18:11

В Карелии пристав поговорил с должником и всего за 3 дня взыскал 200 тысяч рублей

18:02

В Карелии лесничий оштрафована на 60 тысяч рублей за бездействие при незаконной вырубке леса

17:38

Младший сержант из Суоярви погиб в ходе СВО на Украине

17:18

В Карелии оценили качество «компенсационного» лесовосстановления в Пряжинском лесничестве

17:10

Перепады температуры от -7°С до +4°С прогнозируют в Карелии 17 декабря

17:01

В Карелии впервые в истории донорскую акцию провели прямо в МФЦ

16:42

В Карелии напомнили, может ли работодатель не предоставить сотруднику неоплачиваемый отпуск

16:22

Директор театра кукол Карелии рассказала, как он изменился за 90 лет

16:00

Рецидивист из Кондопоги украл спиртное на 15 тысяч рублей

15:58

«Энергия Победы» - энергия творчества

15:50

В Петрозаводске усилили контроль за пешеходными дорожками

15:40

Стало известно, кто и когда построит новый мост между Ондозером и Ругозером

15:28

Дачный дом загорелся в Лахденпохском районе

15:18

Жители Карелии смогут бесплатно проверить состояние сердца и суставов

15:14

Ученица петрозаводской музыкальной школы завоевала «бронзу» на конкурсе юных дарований

15:08

Две пенсионерки из Карелии лишились почти по миллиону рублей, отдав сбережения «на проверку»

14:52

Старт продаж нового жилого комплекса «Легенда» от ГК «СФК»

14:50

В полиции раскрыли причину возгорания Аudi в центре Петрозаводска

14:31

МТС в Республике Карелия запустила новогоднюю акцию на смартфоны TECNO

14:25

В Карелии поисковики обнаружили обломки боевого самолёта времён Великой Отечественной войны

14:15

Супруги Завистович из Кондопоги отметили 55-летие совместной жизни

13:54

В Петрозаводске без вести пропала 46-летняя женщина

13:43

В Карелии средняя цена нового автомобиля в октябре 2025 года составила более 3 млн рублей

13:27

Полиция Петрозаводска разыскивает женщину по подозрению в краже

13:07

В одном из районов Петрозаводска жители жалуются на невыносимый запах

12:54

Подросток напал на учеников подмосковной школы с ножом и зарезал четвероклассника

12:40

Умер известный карельский хирург Валентин Богоявленский

12:31

Инспекторы ДПС помогли водителю на трассе в Карелии подкачать спущенное колесо

12:22

Мост и дорогу отремонтируют в карельской деревне Тукса

11:54

В Олонце судят женщину-водителя, которая заснула за рулём и спровоцировала смертельное ДТП

11:42

В Банке России рассказали о «безопасных счетах», на которые мошенники убеждают переводить деньги

11:31

Артур Парфенчиков поручил трудоустроить сотрудников Вяртсильского метизного завода

11:22

Мужчину госпитализировали после ДТП в Медвежьегорском районе

11:14

Секретарь Генсовета «Единой России» рассказал Владимиру Путину о новой Народной программе

11:05

Более 50 домов в Петрозаводске до вечера остались без электричества

10:59

В Сулажгоре снесли аварийный дом

10:48

Петрозаводчанин продал машину и перевел все деньги аферистам

10:32

Россия и Индия планируют отменить визовый режим

10:08

Соседний с Карелией регион атаковали беспилотники

09:45

В Петрозаводске доноров просят сдать кровь перед праздниками

09:39

Автомобиль «Ауди» сгорел в центре Петрозаводска: новые фото и подробности

09:21

На новогодних каникулах вводятся дополнительные автобусные рейсы из Петрозаводска в Петербург

08:59

В Петрозаводске временно запретят сквозной проезд по улице в центре города

08:39

Эксперты рассказали, как выбрать качественную живую елку

08:21

«Мозаика может начать отваливаться в любую минуту»: эксперты подвели итоги обследования панно в Питкяранте

08:01

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

07:42

Метатель ножей из Карелии завоевал пять медалей на Кубке мира

07:21

Проект реставрации Сортавальской усадьбы XIX века вошел в шорт-лист всероссийской премии

07:01

Иномарка сгорела в центре Петрозаводска

06:41

Wildberries & Russ выкупил сеть «Рив Гош»

00:10
Врачи предупредили, что даже один бокал вина резко повышает давление
Сегодня 18:02 Общество
Поделиться

Новые данные медицинских исследований свидетельствуют, что даже умеренное употребление алкоголя наносит значительный и долгосрочный ущерб сердечно-сосудистой системе.

фото: © Столица на Онего

Всего 150 мл вина (примерно бокал) повышают систолическое («верхнее» - прим. автора) артериальное давление на 7-10 мм рт. ст., и этот эффект сохраняется от 12 до 16 часов, сообщает Минздрав Карелии.

Регулярное употребление повреждает эндотелий (внутреннюю оболочку сосудов), напрямую запуская процесс развития атеросклероза.

Алкоголь также снижает эффективность гипотензивных препаратов на 40-60%, делая лечение гипертонии практически бесполезным.

При даже так называемом «умеренном» потреблении риск развития инсульта возрастает в 1,5 раза, а примерно у 30% употребляющих развивается рефрактерная гипертония — форма заболевания, не поддающаяся стандартному лечению.

Врачи сообщают, что полный отказ от алкоголя на 1 месяц приводит к нормализации артериального давления у 68% людей с начальной стадией гипертонии.

Ранее дерматолог рассказала, как спасти кожу рук зимой.

Обсудить (0) в ленту
Праздник боевых искусств - сразу несколько соревнований по каратэ проходят в Петрозаводске
Теплые коты ищут свой новый дом в Петрозаводске
В Петрозаводске открылась новогодняя ярмарка мастеров
Юбилейный двадцатый танцевальный чемпионат "NORTHERN CHAMP. Север - место силы" прошел в Петрозаводске
Виталий Тараканов
директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии»
«Не хватает длинных денег и сильного, крупного игрока… »
Лидер карельского турбизнеса, владелец «Калиточной» и «Фурындальной» о том, что сейчас представляет карельский туризм и что ему надо.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение