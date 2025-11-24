Врачи предупредили об опасности чрезмерного употребления чая матча

Чрезмерное употребление зеленого чая матча может привести к серьезным проблемам с печенью, включая желтуху и печеночную недостаточность.
Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на медицинских специалистов.
Как отмечается в публикации, случай 22-летней москвички, ежедневно употреблявшей около пяти кружек напитка, закончился развитием желтухи — у девушки начала желтеть кожа, что потребовало медицинского обследования.
При избыточным потреблением матча повышается нагрузка на печень и накапливаются токсины, вызывающие желтуху и раздражется слизистая желудка из-за высокой концентрации катехинов (органических веществ из группы полифенолов (флавоноидов), которые обладают сильными антиоксидантными свойствами и содержатся в чае, какао, фруктах и других продуктах — прим. автора)
Также при регулярном чрезмерном употреблении матчи снижается усвоение железа на 60-90% из-за танинов и полифенолов, и появляется риск развития анемии (состояние, при котором снижается уровень гемоглобина и/или количество эритроцитов в крови, что приводит к недостаточному снабжению тканей кислородом — прим. автора).
— Теперь девушка вынуждена полностью отказаться от матчи и заняться серьёзным лечением печени, — резюмирует канал.
Особую опасность представляет некачественный растворимый порошок чая, который может усиливать токсическое воздействие на организм. Специалисты рекомендуют соблюдать умеренность в употреблении популярного напитка и обращать внимание на его качество.
Ранее мы сообщали, что врач рассказала, почему россиянам важно есть больше рыбы.