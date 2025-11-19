Врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при гриппе

Прием антибиотиков для лечения гриппа не только бесполезен, но и опасен, так как способствует развитию устойчивости бактерий к лекарствам, заявили ведущие российские эксперты в рамках Недели борьбы с микробной резистентностью.
Академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул, что антибиотики не действуют на вирусы, включая вирус гриппа, сообщают «Вести».
Антибиотики против вируса не работают, вирус их не боится, — отметил он.
По словам эксперта, эти препараты должен назначать только врач при развитии бактериальных осложнений, таких как пневмония.
Проблему усугубляет самолечение населения. Как сообщил академик РАН Алексей Тутельян, в 2020 году продажи антибиотиков в России выросли на 50% по сравнению с доковидным периодом, хотя эти препараты не эффективны против вирусных инфекций.
Специалисты напоминают, что антибиотики предназначены исключительно для лечения бактериальных инфекций и не должны использоваться для профилактики или терапии вирусных заболеваний. Неконтролируемый прием этих препаратов ведет к развитию антибиотикорезистентности, когда бактерии перестают реагировать на лечение.
