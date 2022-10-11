Врачи предупредили россиян о распространении «злого египетского гриппа»

Заболевание может вызвать поражение легких, сосудов, мозга и других органов.
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о том, что в России постепенно набирает силу штамм гриппа A (H3N2), который уже успели прозвать «египетским».
Эксперт пояснил, что инфекция действительно пришла в страну из Египта, и способен вызвать серьезную эпидемию. Он сравнил вирус с урожаем яблок, который бывает раз через год, сообщает портал www.topnews.ru.
Так, в 2021 году заболеваемость гриппом у россиян была крайне низкой, а этот год может стать «урожайным». «Злой» грипп, как назвал его Мясников, уже успел «прокатиться» по другим странам.
«Теперь все это идет к нам», — предупредил Мясников.
Он характеризуется большим количеством осложнений и особенно внимательно к сезону стоит готовиться как врачам, так и пациентам.
Симптомы гриппа: высокая температура, кашель и насморк на второй или третий день.
Кроме того, заболевание может вызвать поражение легких, сосудов, мозга и других органов, поэтому лучше встретить инфекцию во всеоружии, считает Мясников.
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