Врачи предупредили россиян о распространении «злого египетского гриппа»

Заболевание может вызвать поражение легких, сосудов, мозга и других органов.

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о том, что в России постепенно набирает силу штамм гриппа A (H3N2), который уже успели прозвать «египетским».



Эксперт пояснил, что инфекция действительно пришла в страну из Египта, и способен вызвать серьезную эпидемию. Он сравнил вирус с урожаем яблок, который бывает раз через год, сообщает портал www.topnews.ru.



Так, в 2021 году заболеваемость гриппом у россиян была крайне низкой, а этот год может стать «урожайным». «Злой» грипп, как назвал его Мясников, уже успел «прокатиться» по другим странам.



«Теперь все это идет к нам», — предупредил Мясников.



Он характеризуется большим количеством осложнений и особенно внимательно к сезону стоит готовиться как врачам, так и пациентам.



Симптомы гриппа: высокая температура, кашель и насморк на второй или третий день.



Кроме того, заболевание может вызвать поражение легких, сосудов, мозга и других органов, поэтому лучше встретить инфекцию во всеоружии, считает Мясников.