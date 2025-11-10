Врачи призывают жителей Карелии не забывать о профилактике рака легких

Ежегодно от этого заболевания в России умирают 27 тысяч человек. Специалисты напоминают: болезнь можно предотвратить, а на ранней стадии — успешно вылечить.
Рак легких занимает первое место по смертности среди всех онкологических заболеваний в России, унося жизни около 27 тысяч человек в год. При этом на начальной стадии болезнь протекает бессимптомно, но хорошо поддается лечению — после операции стойкая ремиссия наступает почти в 80% случаев. Своевременная диагностика и профилактика могут значительно снизить риски, сообщают специалисты.
Главным фактором риска развития рака легких является курение. По оценкам врачей, от 70% до 95% случаев заболевания связаны именно с этой привычкой. Риск для курильщиков в 10 раз выше, чем для некурящих.
Кому необходимо ежегодное обследование:
— Курильщикам со стажем (от 15-20 лет).
— Людям старше 55 лет.
— Работникам вредных производств.
— Жителям районов с неблагоприятной экологической обстановкой.— Проблема в том, что на начальной стадии у злокачественных опухолей в легких нет никаких симптомов. Выявить их можно только при профилактическом обследовании. Поэтому так важно регулярно проходить диспансеризацию, — подчеркивают медики.Ключевые меры профилактики:
— Отказ от курения — как активного, так и пассивного.
— Здоровое питание с обилием овощей, фруктов и клетчатки.
— Активный образ жизни — не менее 30 минут физической активности в день.
— Укрепление иммунитета и контроль над хроническими заболеваниями.
Соблюдение этих рекомендаций, наряду с регулярными профосмотрами, позволяет контролировать здоровье и значительно снизить риски развития не только рака легких, но и других тяжелых заболеваний.
Напомним, новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году.