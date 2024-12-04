Врачи провели диспансеризацию в отдаленном карельском поселке

Медики вновь посетили Пяльму: более ста жителей прошли диспансеризацию.

Специалисты Пудожской центральной районной больницы продолжают оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов района. Как сообщили в Минздраве Карелии, очередной выездной прием прошел в поселке Пяльма, расположенном в 97 километрах от районного центра.

Цель визита медиков — проведение диспансеризации населения. Благодаря этой инициативе, в 2024 году 115 жителей Пяльмы смогли пройти медицинский осмотр, не выезжая в районную больницу.

Всего с начала 2024 года пудожские медики совершили 22 выезда в отдаленные населенные пункты района, осмотрев при этом 877 человек, подчеркнули в министерстве.

Следующий выезд медицинской бригады запланирован на 10 декабря в поселок Рагнукса.