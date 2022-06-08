Врачи районной больницы Карелии побороли холеру во время учений

Медперсонал Кондопожской больницы научили, как действовать, если появится пациент с холерой.

Как сообщается в паблике Кондопожской больницы, на базе инфекционного отделения лечебного учреждения проводилось тактико-специальное учение по теме «Действия медицинского персонала при выявлении больного особо опасной инфекцией (холера) с вводом условного пострадавшего».

Для участия в учениях привлекались: руководящий состав и персонал больницы; администрация Кондопожского района.

Основными целями тактико-специального учения являлись:

— Проверить готовность медицинского персонала Кондопожской больницы по вопросам диагностики и организации первичных противоэпидемических мероприятий в соответствии с Планом оперативных действий при выявлении больных с подозрением на холеру.

— Показать медицинским работникам объем и характер первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на холеру.

— Отработать вопросы взаимодействия между средним медицинским персоналом, инфекционным отделением, экстренными оперативными службами, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах, администрацией больницы.

— Совершенствование практических навыков работников среднего медицинского персонала и инфекционного отделения.

По отчету больницы, учения организованы и проведены на оценку «хорошо».

«Цели учения достигнуты. Задачи, поставленные участникам учений, выполнены в полном объеме», — отмечается в паблике.