Врачи рассказали, какими скрытыми заболеваниями болеют жители Карелии

Первые результаты обновленной программы мужского чекапа в Карелии показали серьезные проблемы со здоровьем у участников обследования. Из 16 мужчин, прошедших диагностику, практически у всех выявлены заболевания, требующие дальнейшего наблюдения и лечения.
Министр здравоодхранения Михаил Охлопков сообщил, что медиками обнаружен целый спектр проблем со здоровьем различного рода, начиная от повышенного сахара в крови и заканчивая психическими проблемами.
«Чекап» (от англ. check-up) — это комплексное профилактическое медицинское обследование организма, которое проводится даже при отсутствии симптомов для оценки состояния здоровья и раннего выявления возможных заболеваний (прим. автора).
По его информации, медики зафиксировали:
— Подозрение на сахарный диабет — 1 случай;
— Положительный анализ на скрытую кровь — 1 случай;
— Инфекцию Helicobacter — 10 случаев;
— Уплотнения в органах грудной клетки — 2 случая;
— Заболевания предстательной железы — 4 случая;
— 2 случая простатита;
— Варикозное расширение вен — 1 случай;
— Потребность в консультации психотерапевта — 1 случай.
Все пациенты с выявленными патологиями направлены к узким специалистам для дополнительной диагностики и лечения.
Запись на бесплатный чекап продолжается через портал regzdrav10 в разделе «Расписание врачей» — «Пульмонолог» — «Силкина А.С.». Ближайшие даты обследования: 6 и 20 декабря, 17 и 31 января 2026 года.
Напомним, в Карелии растет заболеваемость ОРВИ.