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Врачи рассказали, когда необходимо отказаться от кофе

Новости. Общество
00:05, 14 Марта 2022
фото: © pixabay.com

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Специалисты назвали признаки, говорящие о необходимости временно отказаться от употребления кофе.

Врачи предупредили, что любителям кофе стоит быть осторожными, поскольку злоупотребление напитком может нанести вред здоровью. Они назвали признаки, говорящие о необходимости временно отказаться от кофе. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «Медик Форум».

Специалисты отметили, что рекомендуется не употреблять более 400 миллиграммов кофеина в день. Они призвали на некоторое время перестать пить напиток в случае, если вдруг появилась изжога, начались проблемы со сном или абстинентный синдром, а также в случае увеличения веса.

Медики подчеркнули, что в случае ночной тревожности употребление кофе может привести к учащению сердцебиения, тремору и головным болям. Зависимым же от напитка людям, у которых появляется «ломка» без кофеина, они советуют уменьшать его количество постепенно, иначе чувство усталости, депрессивное состояние или гриппоподобные симптомы могут вовсе не пройти.

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