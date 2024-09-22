Врачи Карелии рассказали о влиянии лишнего веса на здоровье сердца

Большинство взрослых россиян страдают от лишнего веса.

Согласно статистике, более 60% взрослых россиян страдают от лишнего веса, а около 30% — от ожирения. Это серьезная проблема, которая значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При лишнем весе жир откладывается не только под кожей, но и вокруг внутренних органов, включая сердце. Это приводит к нарушению их работы. Также жировая ткань производит гормоны, которые способствуют развитию атеросклероза и других заболеваний.

Лишний вес часто сопровождается высоким артериальным давлением, что является одним из главных факторов риска сердечных заболеваний. А ожирение значительно повышает риск развития сахарного диабета.

Самый простой способ определения лишнего веса — рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Для этого нужно разделить вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, если рост человека 170 сантиметров, а вес 65 килограмм, его ИМТ = 65 кг / 1,70 * 1,70 м = 22,5 кг/м².