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Новости. Общество
20:40, 27 Июля 2018

Врачи рассказали о влиянии лунного затмения на здоровье людей

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Уникальное полное затмение Луны, которое произойдет в ночь на 28 июля, может оказать влияние на людей, которые страдают различными психоневрологическими расстройствами.

По словам медиков, они могут почувствовать необъяснимое чувство тревоги, сообщает РИА Новости.

"Затмение влияет на психику человека. Точную причину никто указать не может, но когда наблюдают за животными, то видят тоже повышенный уровень тревоги, беспокойства, они ищут какое-то убежище"», — рассказал врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

По его словам, во время затмения у человека также появляется какое-то необъяснимое чувство беспокойства и "желание куда-то спрятаться". Психиатр подчеркнул, что, хотя научных данных о влиянии затмений на психику людей практически нет, все-таки эмоционально нестабильные граждане в это время испытывают повышенную нервную возбудимость.

Главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова при этом отмечает, что беспокоиться в данной ситуации не стоит.

"Такие природные явления не новы, они периодически случаются и на здорового человека влияния существенного не оказывают", — рассказала она.

Погосова добавила, что среагировать на данное явление могут метеочувствительные люди, которые регулярно следят за подобной информацией.

"Они на каком-то подсознательном уровне могут среагировать, но в целом опасности такие явления не несут и каких-то особых рекомендаций Минздрав по этому поводу не дает", — добавила медик.

С 21.00 пятницы до 1 часа ночи субботы жители России смогут наблюдать сразу два редких астрономических явления. Одно из них — полное лунное затмение, которое станет самым длинным за последние сто лет, второе — великое противостояние Марса, происходящее раз в 13–17 лет.

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