Врачи рассказали, стоит ли совмещать или чередовать детские жаропонижающие препараты

Доктор наук, академик РАН Лейла Намазова-Баранова пояснила, можно ли совмещать или чередовать жаропонижающие препараты для детей.
Жаропонижающие препараты у детей нельзя совмещать или чередовать, считает доктор медицинских наук, академик РАН Лейла Намазова-Баранова. Об этом пишет Минздрав Карелии.
«Важно помнить, что повышение температуры — это защитная реакция организма, которая помогает ему бороться с инфекцией. Когда снижение температуры все же рекомендовано, родителям не стоит стремиться к температуре 36,6°С», - говорится в сообщении.
Достаточным будет снизить ее на 1–1,5°С, что улучшит самочувствие ребенка. Необходимо помнить, что ибупрофен разрешен детям с трех месяцев, а парацетамол - с одного месяца.
Оба препарата полностью отвечают критериям высокой эффективности, безопасности и официально рекомендованы в педиатрической практике.
Дозировку препарата должен рассчитывать педиатр, учитывая массу тела ребенка на момент болезни.
Указанные препараты нельзя совмещать или чередовать. Это не усилит и не продлит жаропонижающий эффект, зато может вызвать серьезные нарушения в работе печени.
Минздрав предупреждает: будьте осторожны с применением жаропонижающих средств у детей, внимательно соблюдайте дозировку и рекомендации педиатра.
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