Врачи Ростова столкнулись с уникальным случаем — двойной беременностью

Сотрудники городской больницы стали свидетелями редчайшего явления в мире медицины.

Врачи ростовской городской больницы № 6 столкнулись со случаем двойной беременности — маточной и внематочной. Об этом сообщают «Веселовские вести» со ссылкой на информацию Минздрава Ростовской области.

Как рассказали в источнике, в больницу по скорой поступила 27-летняя женщина с обильным внутрибрюшным кровотечением вследствие разрыва маточной трубы. Врачи констатировали внематочную беременность.

«УЗИ и гистология показали отсутствие маточной беременности. Через месяц, когда женщина пришла в женскую консультацию на плановый прием, УЗИ показало беременность сроком 4–5 недель, которая, как оказалось, наступила одновременно с внематочной. Это уникальный случай для мира медицины — сочетание маточной и внематочной беременности. Частота подобных случаев колеблется от 0,6% до 4% от общего числа беременностей», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Нина Циркунова.

Сообщается, что ребенок родился доношенным и здоровым.